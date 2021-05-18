BtcTurk, Türkiye Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımlarının Ana Sponsoru Oldu

Türkiye'de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran ve 3,5 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşan BtcTurk, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kadın ve Erkek Millî Takımları için 'Ana Sponsorluk' anlaşması imzaladı. Anlaşma 2 yıl süreyle geçerli olacak.Pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak yapılan imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, Milli voleybolcular Meryem Boz ve Oğulcan Yatgın ile basın mensupları katıldı.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şunları söyledi: "Yoğun ve heyecanlı Millî Takım takvimimizin hemen öncesinde BtcTurk ile imzaladığımız sponsorluk anlaşmasından dolayı çok mutluyum. BtcTurk önümüzdeki iki yıl boyunca Voleybol Millî Takımlar Ana Sponsoru olarak anılacak. Bu değerli aileyle yolumuz kesiştiği için Türk voleybolu adına çok şanslı hissediyor ve huzurunuzda BtcTurk CEO'su Özgür Güneri'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde, dolu tribünlerde buluşmayı temenni ediyorum."BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, Kadın ve Erkek Millî Futbol Takımları ana sponsorluğunu üstlenen, Millî futbolcu Cengiz Ünder ile iş ortaklığı anlaşmasına imza atan, 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 21 millî sporcuya toplam 2,1 milyon TL ile maddi ve manevi destek olan BtcTurk'ün, odağına her zaman Türk sporunun parlak geleceğini yerleştirdiğini; geniş yelpazede sundukları destek ile yeni başarı hikayelerine katkı sunmak istediklerini söyledi. Güneri şöyle devam etti; "Türkiye Voleybol Federasyonu ile 2 yıl süreyle gerçekleştirdiğimiz Kadın ve Erkek Millî Takımlarımızın sponsorluğu ile spora katkımızı voleybol ile genişletmenin mutluluğu içindeyiz. Türkiye'nin yarınları olarak gördüğümüz gençlerimize ve geniş perspektifte ülkemize sağladığı kayda değer katkılar sebebiyle spor alanına büyük önem atfediyoruz. Bu birliktelikten oluşacağına inandığım sinerji ve yakalayacağımız istikrarla çok daha büyük başarılara ulaşacağımıza inancım tam. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde emeği geçen başta TVF Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İş birliği anlaşmamızın taraflara ve Türk sporuna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.""Voleybolun gelişiminde teknik olarak saha içinde alınan başarılarda, bizler için çok çalışan federasyonumuz ve teknik heyetimiz kadar, federasyonumuzun güçlerini birleştirdiği sponsorluklarında önemi ve payı var. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan BtcTurk'e teşekkür ediyorum" dedi.ise "Voleybol ülkemizde en başarılı spor dallarından biri. Ülkemizde de BtcTurk gibi önemli bir şirketin, federasyonumuzla ortaklaşa gireceği bir iş birliği bizi çok daha başarılı kılacağına inanıyorum. Buradan, BtcTurk CEO'su Özgür Güneri'ye ve Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a çok teşekkür ediyorum. Sponsorluğun hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.günün anısına BtcTurk CEO'su Özgür Güneri'ye ve BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek'e adının yazılı olduğu Millî Takım forması, top ve teşekkür plaketi takdim etti.BtcTurk, Türk sporuna yatırımlarını sürdürüyor. Daha önce Kadın ve Erkek Millî Futbol Takımlarının ana sponsorluğunu üstlenen, millî futbolcu Cengiz Ünder ile iş ortaklığı anlaşmasına imza atan kurum, 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 21 millî sporcuya toplam 2,1 milyon TL ile maddi ve manevi destekte bulunmuştu.BtcTurk, Türkiye'nin yeni nesline duyduğu inancı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu eMillî takımı ile yaptığı anlaşmalarla taçlandırırken, yatırımlarına devam ediyor.