Bryant ve Payton II, koronavirüse yakalandılar!

Washington Wizards oyuncuları Thomas Bryant ve Gary Payton II'nin koronavirüs için pozitif test sonucu aldıkları bildirildi.



Bir çift Wizard, koronavirüse yakalanan son NBA oyuncuları oldu. Washington Post'tan Ava Wallace, Bryant ve Payton II'nin her ikisinin de KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını bildirdi.



Takım bu ayın ilerleyen zamanlarında sezonun devamı için Disney World'e gittiğinden ötürü, ikili, takımla birlikte seyahat etmedi. Lig protokolü gereğince, bu oyuncular halk sağlığı standartlarını karşılayana ve bir doktor tarafından onay verilene kadar izole olarak kalacaklar.



Herhangi bir kaza olmadan iyileşebilmeleri şartıyla, Bryant ve Payton II, Doğu Konferansı playoff resmine girmeye çalışan Washington'ın rotasyonunda yoğun bir şekilde yer alabilirler.



Wizards, John Wall'un sakatlığının yanı sıra hücumdaki odak noktaları Bradley Beal ve Davis Bertans olmadan Orlando'ya gidiyorlar.



