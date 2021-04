Bryant Dunston, One Team'a katıldı

2019 ve 2020 yıllarında EuroLeague One Team Altın Ödülü'nü kazanan, bu ödülü iki kez kazanan ilk ve tek takım olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2020 – 2021 sezonu One Team Elçisi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Bryant Dunston, projeye katılma şansı elde eden çocuklara da bunun hayat yolculukları için çok büyük bir şans olduğunu söyledi.



Profesyonel bir basketbolcu olmak ve bunu sürdürebilmek için hayatı boyunca kendini basketbola adadığını ve herkesten çok çalışmaya odaklandığını söyleyen Bryant Dunston, katılımcılara da hayallerini gerçekleştirebilmek için ekstra çalışma yapmalarını ve özellikle boş zamanlarını çok verimli şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.



Anadolu Efes A Takımı ikinci kaptanı Bryant Dunston, detaylı soruları için One Team katılımcılarına teşekkür ederek Sertifika Töreni'nde de kendileriyle bir araya gelmeyi umduğunu söyledi.



Sertifika Töreni, One Team projesinin sekizinci çalışmasında gerçekleştirilecek



Basketbolun bir metafor olarak kullanıldığı Anadolu Efes Spor Kulübü 2020 – 2021 One Team projesinde altıncı çalışmaya kadar problem çözme, karar alma, teknoloji bağımlılığından uzak durma, takım çalışması, özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konular işlendi.



Fiziksel aktivite eksikliği ve teknoloji bağımlılığına dikkat çeken projenin Sertifika Töreni ise sekizinci çalışması sonunda gerçekleştirilecek. Anadolu Efes Spor Kulübü, One Team çalışmaları ile katılımcılarının hayatlarına dokunmaya devam edecek.