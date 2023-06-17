Bryant Dunston: "Harika bir sondu"

Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'te, Bryant Dunston açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bryant Dunston: 'Harika bir sondu'
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17 Haziran 2023 20:17
Sezon içerisinde trafik kazası geçirerek takımdan uzak kalan Bryant Dunston şampiyonluk hakkında konuştu.

Dunston, "Bu hissiyat hiçbir zaman eskimez, yaşlanmaz. Sezonun sonuna doğru, EuroLeague'den sonra doğru şekilde oynayabilmek bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

"ZORLU BİR ATMOSFERDE OYNADIK"

Sezon içinde sorunlar olduğunu söyleyen Dunston, "Açıkçası inişli-çıkışlı sezonumuz için harika bir sondu. Bence doğru zamanda bir araya geldik. Zorlu bir atmosferde oynadık. Geriye düşsek de bir arada kaldık ve sonucu da aldık." diyerek sözlerini noktaladı.

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