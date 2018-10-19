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Bryant Dunston! Eski günlerdeki gibi...

Anadolu Efes'in Khimki Moskova deplasmanındaki hedefine ulaşması için Bryant Dunston'dan da destek alması gerekecek.

Kaynak: Sporx.com
Bryant Dunston! Eski günlerdeki gibi...
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19 Ekim 2018 15:02
Anadolu Efes'in Khimki Moskova deplasmanında en kritik oyuncularından biri Bryant Dunston olacak.

THY EuroLeague'de 2 kez En İyi Savunmacı Ödülü'nün sahibi olan Bryant Dunston, Anadolu Efes ile 4. sezonuna girdi. Geçen sezon THY EuroLeague'in blok kralı olan Dunston, bu sezon oynadığı iki maçta alışıldık görüntüsünden uzak performanslar sergiledi.

Yakın zamanda performansını yükseltmesi beklenen Amerikalı yıldız, Bayern karşısında 17.30 dakikada 5 sayı ve 1 asist istatistikleri yakaladı. Zalgiris Kaunas maçında ise 14.47 dakika parkede kaldı, 4 sayı, 2'si hücum toplam 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Pota altını karartan, rakiplerini yıldıran görüntüsüne alıştığımız Bryant Dunston'ın Khimki Moskova maçında tekrar pota altını rakiplere karartması ve ribauntlara ağırlığını koyması, galibiyette yolunda önemli olacak.

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