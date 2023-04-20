Bryan Reynolds için transfer itirafı!

Roma'nın Westerlo'ya kiraladığı ve Galatasaray'la da adı geçen Bryan Reynolds için bir transfer itirafı geldi.



Amerikalı futbolcuyla Feyenoord'un ilgilendiği haberleri çıkarken, Reynolds'un menajeri Chris Megaloudis Hollanda ekibinin oyuncusuna olan ilgisini doğruladı.



"FEYENOORD, ROMA İLE GÖRÜŞÜYOR"



Megaloudis, Reynolds'un transferi için yaptığı açıklamada, "Roma Genel Menejeri Pinto ile Rotterdam'da görüştüğümü onaylayabilirim. Yüzde yüz emin olmamakla birlikte Feyenoord ve Roma yönetimleri arasında doğrudan bir temas olduğunu düşünüyorum. Ancak görüşmelerin içeriğinden haberdar değilim" sözlerini kullandı.



"ULUSLARARASI TAKIMLAR TAKİP EDİYOR"



Megaloudis, ayrıca, "Bryan'ı birkaç aydır yakından takip eden birkaç uluslararası kulüp var ancak oyuncu şimdilik tamamen Westerlo'ya odaklanmış durumda ve takıma yardımcı olmak istiyor" dedi.



GALATASARAY İDDİASI!



22 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz günlerde İtalya'dan Galatasaray iddiası da gelmişti. Corriere dello Sport, ara transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın, bu dönemde Reynolds için de girişimde bulunduğunu öne sürmüştü.



BU SEZON PERFORMANSI



Kiralık olarak forma giydiği Westerlo'da bu sezon 28 maçta süre alan Amerikalı futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



21 yaşındaki sağ bekin bonservisinin bulunduğu Roma ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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