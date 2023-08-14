Brunson, Mitchell'ın Knicks takası söylentileri için: "İhtimaller hep var..."

New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell'in Knicks hakkındaki söylentileri hakkında konuştu ve "her zaman bir ihtimal olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brunson, Mitchell'ın Knicks takası söylentileri için: 'İhtimaller hep var...'
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14 Ağustos 2023 13:11
New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell'in Knicks hakkındaki söylentileri hakkında konuştu ve "her zaman bir ihtimal olduğunu" söyledi.

Birçok rapora göre şampiyonluk çekişmesine geri dönmek için büyük bir takas yapmayı planlayan Knicks'in, Mitchell'ı kovalamaktan henüz vazgeçmediği iddia edilmişti.

Kısa bir süre önce Brunson, Mitchell'ın Knicks'le adının geçmesi hakkında konuşarak, takas söylentileri söz konusu olduğunda "her zaman bir ihtimal olduğunu" belirtti:

"Bazı şeyleri görmemek imkansız. Tüm bu söylentiler her gün Twitter'da ve televizyonda konuşuluyor. Bu tür şeyler söz konusu olduğunda, ihtimaller her zaman vardır. Donovan bir süredir iyi bir arkadaşım. Lisede aynı sınıftaydık, yani ilişkimiz çok eskilere dayanıyor. Lakin şu anda takım arkadaşlarımla fazlasıyla mutluyum ve onları çok seviyorum."

Geçtiğimiz sezon Mitchell, Cavaliers formasıyla maç başına 28.3 sayı, 4.2 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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