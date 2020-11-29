Bruno ve Cavani, MANU'yu ipten aldı!

Manchester United, Southampton deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra Bruno Fernades ve Edinson Cavani ile kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bruno ve Cavani, MANU'yu ipten aldı!
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29 Kasım 2020 18:55
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. Mary's'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

Southampton, 23. dakikada Bednarek ve 33. dakikada Ward-Prowse'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Manchester United, 60. dakikada Bruno Fernandes ve 74. dakikada Edinson Cavani'nin golleriyle skoru eşitledi. Cavani, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkarak takımına 3 puanı kazandırdı.

Manchester United, bu geri dönüşle birlikte Southampton deplasmanındaki namağlup serisini 10 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Southampton 18, Manchester United ise 14 puana yükseldi. Southampton, gelecek hafta Brighton'a konuk olacak. Manchester United ise West Ham deplasmanına gidecek.



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