Bruno Pinheiro son maçına alkışlarla çıktı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro, Estoril'in başında çıktığı son maçta sahasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldı. Maç öncesinde tribünler Bruno Pinheiro'yu alkışlayarak veda etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bruno Pinheiro son maçına alkışlarla çıktı
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18 Aralık 2021 02:15
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve hafta sonunda İstanbul'a gelmesi beklenen Bruno Pinheiro, Estroil'in Famalicao'yu konuk ettiği maç öncesinde taraftarla vedalaştı.

Karşılaşma öncesinde taraftarların yedek kulübesindeki Bruno Pinheiro'ya alkışlarla veda ettiği belirtilirken Portekizli teknik adamın takımının başındaki son maçı öncesinde futbolcularla da vedalaştığı öğrenildi.

Pinheiro'nun takımı Estoril, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta ilk yarının son dakikalarında öne geçmeyi başardı. Maça yeniden denge geldikten sonra Pinheiro'nun takımı Estoril, topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen galibiyet golünü bulamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Estoril'in başında son maçına çıkan Pinheiro'nun takımı Estoril, 15 maçta topladığı 25 puanla Braga'nın arkasında Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.


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