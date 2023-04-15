Bruno Peres, Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor

Trabzonspor'da Brezilyalı savunmacı Bruno Peres'in yönetim ile bir görüşme yaptığı ve takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bruno Peres, Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor
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15 Nisan 2023 11:37
Bruno Peres
Bruno Peres
Trabzonspor
Trabzonspor'da Brezilyalı savunmacı Bruno Peres, geleceği ile ilgili kararını verdi. 

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibinde Bruno Peres'in takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Bu konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

Başarılı savunma oyuncusunun, yönetim ile bir görüşme yaptığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

ÜLKESİNDEN TEKLİFLER VAR

Ayrıca Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden teklifler geldiği de gelen haberler arasında yer alıyor. 

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