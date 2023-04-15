Trabzonspor'da Brezilyalı savunmacı Bruno Peres, geleceği ile ilgili kararını verdi.



Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibinde Bruno Peres'in takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Bu konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.



Başarılı savunma oyuncusunun, yönetim ile bir görüşme yaptığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.



ÜLKESİNDEN TEKLİFLER VAR



Ayrıca Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden teklifler geldiği de gelen haberler arasında yer alıyor.





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