Bruno Peres'ten itiraf: 'Bu kadarını beklemiyordum'

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Bruno Peres, şampiyonluğun ardından Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor maçının ardından belki de takımın en renkli ismi olan yıldız futbolcudan itiraf geldi.



Bruno Peres, futbol tutkusu için "Bu kadarını da beklemiyordum" ifadelerini kullandı.



İŞTE PERES'İN AÇIKLAMALARI:



Sokaklarda yavaş yürümek zorunda kalıyorum çünkü sürekli durduruluyorum. Şehir resmen durdu. Hayatımda böyle bir şey hiç görmedim. Bitiş düdüğünden itibaren, sahip olduğum anılar, etrafımdaki kalabalıklar ve takım... Çok büyük bir fanatizm. Hiç şüphesiz hayatımda ve kariyerimde sonsuza kadar damgasını vuracak bir başarı.



Türklerin futbol fanatizmini daha önce duymuştum ama açıkçası bu kadar olacağını beklemiyordum. Futbolu bu kadar özel yapan tam da bu sevgi.



SAKATLIK YAŞADI



Spor Toto Süper Lig 'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor 'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edememişti. Trabzon'da hastanede MR'ı çekilen ve sol aşil tendonunda yırtık oluştuğu belirlenen oyuncu bugün İstanbul'da ameliyat oldu.



Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, ameliyat sonrası 32 yaşındaki oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?



Geçtiğimiz gün de açıkmalarda bulunan yıldız futbolcu sahalara dönüşüyle ilgili de konuşmuştu. Peres, "Birkaç ay sonra döneceğim. Sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ