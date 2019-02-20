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Bruno Lage'den Galatasaray mesajı: Hücum!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenlerken hücum futbolu oynayacaklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Bruno Lage'den Galatasaray mesajı: Hücum!
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20 Şubat 2019 16:56
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları ilk maçın rövanşında temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda buulndu.
 
Avantajlı skora rağmen kazanmak istediklerini söyleyen Lage, "Bizim için her zaman kazanmak önemlidir, her zaman kazanmak istiyoruz. Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Zor bir maç olacağını biliyoruz ama biz kazanmak istiyoruz" dedi.
 
"SÖZLEŞME İMZALADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
 
Benfica ile 2023'e kadar imzaladığı kontratla ilgili görüşleri sorulan genç teknik adam, "Sözleşme imzaladığım için herkes mutlu. Kulüp mutlu, oyuncular mutlu, taraftarımız mutlu. Bu oyunu devam ettirmek istiyoruz. Çok alt kademelerden başladım ve yavaş yavaş yükseldim. Şimdi A takımdayım ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
 
"BENFICA HEP HÜCUM OYNAR"
 
Kendilerinin hücum anlayışından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan antrenör, "Galatasaray çok güçlü ama biz de güçlüyüz, biz de ofansif oynuyoruz. Belki ben sadece 6 haftadır buradayım ama Benfica hep hücum oynar" diye konuştu.
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