Bruno Lage: 'Önce Galatasaray maçı var'

Portekiz Ligi'nde Aves'i 3-0 mağlup eden Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maçın ardından Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçına değindi.
"GALATASARAY MAÇI VAR"
Son dönemdeki oyunlarından memnun olduğunu dile getiren Bruno Lage, "Herkes bizden bahsediyor. Çok memnunuz ancak kutlamak için çok zamanımız yok. Perşembe günü Galatasaray maçı var" dedi.
"ÖNCE GALATASARAY SONRA..."
Ligde 2 hafta sonra oynayacakları Porto maçı hakkındaki soruya yanıt veren Lage, "Şu an Porto maçını düşünemiyorum. Öncesinde Galatasaray ile oynayacağız. Sonra Chaves maçı var. Porto maçını düşünmek için bir haftamız olacak" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'DA HARİKA OYNADI"
Sağ bek Andre Almeida'nın gördüğü kart sebebiyle haftaya oynanacak Chaves maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren Portekizli teknik adam, "Önemli değil. Corchia, İstanbul'da harika oynamıştı" ifadelerini kullandı.
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"GALATASARAY MAÇI VAR"
Son dönemdeki oyunlarından memnun olduğunu dile getiren Bruno Lage, "Herkes bizden bahsediyor. Çok memnunuz ancak kutlamak için çok zamanımız yok. Perşembe günü Galatasaray maçı var" dedi.
"ÖNCE GALATASARAY SONRA..."
Ligde 2 hafta sonra oynayacakları Porto maçı hakkındaki soruya yanıt veren Lage, "Şu an Porto maçını düşünemiyorum. Öncesinde Galatasaray ile oynayacağız. Sonra Chaves maçı var. Porto maçını düşünmek için bir haftamız olacak" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'DA HARİKA OYNADI"
Sağ bek Andre Almeida'nın gördüğü kart sebebiyle haftaya oynanacak Chaves maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren Portekizli teknik adam, "Önemli değil. Corchia, İstanbul'da harika oynamıştı" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın