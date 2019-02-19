  •  
    Canlı yayında flaş iddia; "Hakemler talimat aldı"
  •  
    Arda Turan: "G.Saray ve Beşiktaş ile bu iş zor.."
  •  
    ''G.Saray maçında aynı şeyleri bize yapmıştı!''
  •  
    Antalya'dan Robinho için kırmızı kart tepkisi
  •  
    Eleştiriye jet yanıt verdi; "Trezeguet alakası yok"

Bruno Lage: "Önce Galatasaray maçı var"

Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, Aves'i mağlup ettikleri maçın ardından kutlamaya vakit olmadığını vurgulayarak Galatasaray maçını işaret etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bruno Lage: 'Önce Galatasaray maçı var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2019 02:51
Portekiz Ligi'nde Aves'i 3-0 mağlup eden Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maçın ardından Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçına değindi.

"GALATASARAY MAÇI VAR"

Son dönemdeki oyunlarından memnun olduğunu dile getiren Bruno Lage, "Herkes bizden bahsediyor. Çok memnunuz ancak kutlamak için çok zamanımız yok. Perşembe günü Galatasaray maçı var" dedi.

"ÖNCE GALATASARAY SONRA..."

Ligde 2 hafta sonra oynayacakları Porto maçı hakkındaki soruya yanıt veren Lage, "Şu an Porto maçını düşünemiyorum. Öncesinde Galatasaray ile oynayacağız. Sonra Chaves maçı var. Porto maçını düşünmek için bir haftamız olacak" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA HARİKA OYNADI"

Sağ bek Andre Almeida'nın gördüğü kart sebebiyle haftaya oynanacak Chaves maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren Portekizli teknik adam, "Önemli değil. Corchia, İstanbul'da harika oynamıştı" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için