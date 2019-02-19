Bruno Lage: 'Önce Galatasaray maçı var'

Portekiz Ligi'nde3-0 mağlup edenteknik direktör, maçın ardından Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçına değindi.Son dönemdeki oyunlarından memnun olduğunu dile getiren Bruno Lage, "Herkes bizden bahsediyor. Çok memnunuz ancak kutlamak için çok zamanımız yok. Perşembe günü Galatasaray maçı var" dedi.Ligde 2 hafta sonra oynayacakları Porto maçı hakkındaki soruya yanıt veren Lage, "Şu an Porto maçını düşünemiyorum. Öncesinde Galatasaray ile oynayacağız. Sonra Chaves maçı var. Porto maçını düşünmek için bir haftamız olacak" şeklinde konuştu.Sağ bek Andre Almeida'nın gördüğü kart sebebiyle haftaya oynanacak Chaves maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren Portekizli teknik adam, "Önemli değil. Corchia, İstanbul'da harika oynamıştı" ifadelerini kullandı.