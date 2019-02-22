Bruno Lage: 'Galatasaray'dan daha iyiydik'

"Ben hakemi hiçbir zaman konuşmam, kendi hatalarımıza bakarım. Hatalarımızı düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız"

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak tur atlayanteknik direktör, maçın ardından açıklamalarda bulundu."İlk yarı iyi oynadık. Gol pozisyonlarına girdik ve daha iyi olan taraftık. Rakibi kontrol ettik. Rakibin istediğimiz gibi oynamasını sağladık""İkinci yarıya da iyi başladık ve 70. dakikaya kadar bunu devam ettirdik. Avantajlıydık, ayrıca Galatasaray'ın risk almadığını hissettik ve biraz rahatladık. Topa sahip olduğumuzda geçişi oyununu iyi oynamak zorundayız. Ancak 4-5 oyuncumuz geride kaldı. Savunmada iyiydik ama hücum konusunda geliştirmek zorunda olduğumuz durumlar var"