  •  
    Belhanda: ''Pozisyonu sonra izlemedik ama...''
  •  
    Benfica'da 0-0'lık turun ardından G.Saray itirafı
  •  
    Zenit'ten Fenerbahçe sonrası OLAY paylaşım!
  •  
    Sadık'tan özeleştiri var; ''Kendi hatamız oldu!''
  •  
    "F.Bahçe'ye daha fazla gol atmamız lazımdı..."

Bruno Lage: "Galatasaray'dan daha iyiydik"

Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak tur atladıkları maçın ardından hakem konuşmayı reddetti ve oyun hakkında değerlendirmeler yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bruno Lage: 'Galatasaray'dan daha iyiydik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2019 02:00
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak tur atlayan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bruo Lage'in açıklamaları;

"İlk yarı iyi oynadık. Gol pozisyonlarına girdik ve daha iyi olan taraftık. Rakibi kontrol ettik. Rakibin istediğimiz gibi oynamasını sağladık"

G.SARAY RİSK ALMAYINCA

"İkinci yarıya da iyi başladık ve 70. dakikaya kadar bunu devam ettirdik. Avantajlıydık, ayrıca Galatasaray'ın risk almadığını hissettik ve biraz rahatladık. Topa sahip olduğumuzda geçişi oyununu iyi oynamak zorundayız. Ancak 4-5 oyuncumuz geride kaldı. Savunmada iyiydik ama hücum konusunda geliştirmek zorunda olduğumuz durumlar var"

HAKEM YORUMU

"Ben hakemi hiçbir zaman konuşmam, kendi hatalarımıza bakarım. Hatalarımızı düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız"

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için