Bruno Lage: 'Galatasaray'dan daha iyiydik'

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak tur atlayan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Bruo Lage'in açıklamaları;
"İlk yarı iyi oynadık. Gol pozisyonlarına girdik ve daha iyi olan taraftık. Rakibi kontrol ettik. Rakibin istediğimiz gibi oynamasını sağladık"
G.SARAY RİSK ALMAYINCA
"İkinci yarıya da iyi başladık ve 70. dakikaya kadar bunu devam ettirdik. Avantajlıydık, ayrıca Galatasaray'ın risk almadığını hissettik ve biraz rahatladık. Topa sahip olduğumuzda geçişi oyununu iyi oynamak zorundayız. Ancak 4-5 oyuncumuz geride kaldı. Savunmada iyiydik ama hücum konusunda geliştirmek zorunda olduğumuz durumlar var"
HAKEM YORUMU
"Ben hakemi hiçbir zaman konuşmam, kendi hatalarımıza bakarım. Hatalarımızı düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Bruo Lage'in açıklamaları;
"İlk yarı iyi oynadık. Gol pozisyonlarına girdik ve daha iyi olan taraftık. Rakibi kontrol ettik. Rakibin istediğimiz gibi oynamasını sağladık"
G.SARAY RİSK ALMAYINCA
"İkinci yarıya da iyi başladık ve 70. dakikaya kadar bunu devam ettirdik. Avantajlıydık, ayrıca Galatasaray'ın risk almadığını hissettik ve biraz rahatladık. Topa sahip olduğumuzda geçişi oyununu iyi oynamak zorundayız. Ancak 4-5 oyuncumuz geride kaldı. Savunmada iyiydik ama hücum konusunda geliştirmek zorunda olduğumuz durumlar var"
HAKEM YORUMU
"Ben hakemi hiçbir zaman konuşmam, kendi hatalarımıza bakarım. Hatalarımızı düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın