Bruno Lage: ''Galatasaray büyük bir takım''

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan'da teknik direktör, zorlu maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.Maça hazır olduklarını belirten Bruno Lage, ''Rakibimizi iyi analiz ettik. Gerekli sonucu buradan alacağımızı düşünüyoruz. Maç için yeterince motiveyiz. Sadece son maçta aldığımız 10-0'lık galibiyet değil, geçen haftalardan beri aldığımız galibiyet serimiz var. Konsantrasyonumuzda hiçbir sorun yok.'' sözlerini kullandı.İstanbul'a getirmediği oyuncular hakkında da konuşan Portekizli teknik direktör, ''Aralık, Ocak, Şubat ayları yoğun dönemler. Buraya getirmediğim oyuncular sadece tercih meselesiydi. Bunun altında başka bir şey yok, sadece tercihim böyle oldu.'' dedi.Galatasaray taraftarlarının önünde oynamaları hakkında da görüşlerini paylaşan Lage, ''Sıcak atmosferlerde oynamaya alışığız. Galatasaray çok iyi bir takım, tecrübeli bir teknik direktörü var. Ancak bizde de iyi oyuncular var ve atmosferlere alışığız.'' şeklinde konuştu.