Bruno Lage, bir haftada iki rekor kırdı!

Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup eden Benfica'da geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alan Bruno Lage, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Göreve geldikten sonra Benfica'yı çıkışa geçiren genç teknik direktör, bir hafta içinde iki rekora imza attı.
Önce Portekiz Ligi'nde Nacional'i 10-0 yenen Benfica, 55 yıllık lig tarihinin en farklı galibiyet rekorunu kırarken diğer rekoru İstanbul'da kırdı.
İSTANBUL'DA BİR İLKİ BAŞARDI
Benfica, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek bir Türk takımını İstanbul'da mağlup etmeyi başaran ilk Portekiz ekibi olmayı başarırken Lage, bir hafta içinde kırdığı bu iki rekorla Benfica'nın 'kalıcı' teknik direktörü olmak için göz kırptı.
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Göreve geldikten sonra Benfica'yı çıkışa geçiren genç teknik direktör, bir hafta içinde iki rekora imza attı.
Önce Portekiz Ligi'nde Nacional'i 10-0 yenen Benfica, 55 yıllık lig tarihinin en farklı galibiyet rekorunu kırarken diğer rekoru İstanbul'da kırdı.
İSTANBUL'DA BİR İLKİ BAŞARDI
Benfica, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek bir Türk takımını İstanbul'da mağlup etmeyi başaran ilk Portekiz ekibi olmayı başarırken Lage, bir hafta içinde kırdığı bu iki rekorla Benfica'nın 'kalıcı' teknik direktörü olmak için göz kırptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın