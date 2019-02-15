Bruno Lage, bir haftada iki rekor kırdı!

Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup eden Benfica'da geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.Göreve geldikten sonra Benfica'yı çıkışa geçiren genç teknik direktör, bir hafta içinde iki rekora imza attı.Önce Portekiz Ligi'nde Nacional'i 10-0 yenen Benfica, 55 yıllık lig tarihinin en farklı galibiyet rekorunu kırarken diğer rekoru İstanbul'da kırdı.Benfica, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek bir Türk takımını İstanbul'da mağlup etmeyi başaran ilk Portekiz ekibi olmayı başarırken Lage, bir hafta içinde kırdığı bu iki rekorla Benfica'nın 'kalıcı' teknik direktörü olmak için göz kırptı.