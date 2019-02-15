  •  
    "F.Bahçe'de oynarken çok zevk aldım ancak.."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!
  •  
    Oğuzhan'ın transferdeki YENİ sürpriz rotası belli!
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    "G.Saray'ı bu transferde açık açık kandırmışlar!"

Bruno Lage, bir haftada iki rekor kırdı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Benfica'da geçici teknik direktör Bruno Lage, bir hafta içinde kırdığı iki rekor ile dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bruno Lage, bir haftada iki rekor kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 15:55
Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup eden Benfica'da geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alan Bruno Lage, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Göreve geldikten sonra Benfica'yı çıkışa geçiren genç teknik direktör, bir hafta içinde iki rekora imza attı.

Önce Portekiz Ligi'nde Nacional'i 10-0 yenen Benfica, 55 yıllık lig tarihinin en farklı galibiyet rekorunu kırarken diğer rekoru İstanbul'da kırdı.

İSTANBUL'DA BİR İLKİ BAŞARDI

Benfica, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek bir Türk takımını İstanbul'da mağlup etmeyi başaran ilk Portekiz ekibi olmayı başarırken Lage, bir hafta içinde kırdığı bu iki rekorla Benfica'nın 'kalıcı' teknik direktörü olmak için göz kırptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için