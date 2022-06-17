Bruno Henrique işi sakat

Flamengo'nun forvet oyuncusu Bruno Henrique konusunda Fenerbahçe, kulübü ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Hatta oyuncunun menajeri Rio'ya giderek, transferin detaylarını Flamengo yönetimiyle görüşeceğini açıklamıştı. Ancak oynanan Flamengo-Cuiaba maçında sakatlanan Bruno Henrique'nin durumu netleşti.



Flamengo kulübü oyuncunun ilk kontrollerinin iyi olduğunu ancak çekilecek MR sonucunda durumun belli olacağını açıklamıştı. Brezilya basını ise oyuncunun dizinden yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olacağını duyurdu.



Bilindiği gibi maçta rakibiyle girdiği ikili mücadelede sonrasında dizine darbe alan Bruno Henrique, acılar içinde sahayı terk etmişti.



Brezilya'dan gelen bu haber sonrasında Fenerbahçe'nin transferden vazgeçeceği ve listedeki alternatif isimlere yöneleceği belirtildi. Oyuncu daha önce tendon ve uyluk sakatlıkları yaşamıştı.



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Brezilya basını, daha önce Flamengo'da Bruno'nun yaşadığı sakatlıkları şöyle sıraladı:



4/15/22: Sağ diz tendinopatisi.



3/16/22: Sol omuz çıkığı.



8/2/22: Sağ uyluk yaralanması



5/12/21: Sol dizde ağrı.



11/18/21: Sol diz patellar tendonunda tendinopati.



10/11/21: Sol uyluğun endüktör kasının yaralanması.



10/3/21: Sol uylukta ağrı.



8/26/21: Sağ uyluğun arka bölgesinde yaralanma.



8/7/21: Sol uyluk kas gerginliği.



