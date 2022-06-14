Bruno Henrique adım adım Fenerbahçe'ye

Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek transfer sezonuna hızlı bir giriş yapaniçin de girişimlerini hızlandırdı.Fenerbahçe adınaen kısa süre içerisindeyıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacakları ifade edilirken, daha önceile başarısız bir Avrupa macerası yaşayan Bruno Henrique'nin de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.Öte yandan Brezilya basınında; teknik direktör Paulo Sousa ile yolları ayıranifade edildi. Bu haber; transferinve Henrique'nin kısa süre içinde takımdan ayrılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.Bruno Henrique, 2019 yılından bu yana giydiği Flamengo formasıyla çıktığı 185 maçta 79 gol 37 asist kaydetti.