Bruno Guimaraes, Newcastle United ile sözleşme uzattı

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, yıldız oyuncusu Bruno Guimaraes ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı.
25 yaşındaki orta saha, bu sezon Newcastle United formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı.
25 yaşındaki orta saha, bu sezon Newcastle United formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.