Bruno Guimaraes, Newcastle United ile sözleşme uzattı

Newcastle United, takımın Brezilyalı yıldızı Bruno Guimaraes ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Bruno Guimaraes, Newcastle United ile sözleşme uzattı
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07 Ekim 2023 15:06
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, yıldız oyuncusu Bruno Guimaraes ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı.

25 yaşındaki orta saha, bu sezon Newcastle United formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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