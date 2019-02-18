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Bruno Genesio: ''Messi'yi durdurmak imkansız!''

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Barcelona ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bruno Genesio: ''Messi'yi durdurmak imkansız!''
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18 Şubat 2019 17:41
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lyon - Barcelona maçı öncesi Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Lionel Messi açıklamaları geldi.

Zorlu maç öncesi konuşan Genesio, ''Messi'yi durdurmak imkansız. Messi ne düşünüyorsa onu yapabilen bir futbolcu. O bir dahi. Organize savunma yapıp etkisini biraz olsun düşürmeye çalışacağız. Ama iyi bir günündeyse onun durdurulamaz olduğunu biliyoruz. Manchester City'e yaptığımız savunmayı yapacağız ama Messi'yi yavaşlatmanın çok zor olduğunu biliyoruz.'' sözlerini kullandı.

Lyon ile Barcelona, Salı günü TSİ 23:00'da Fransa'da karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 13 Mart tarihinde İspanya'da oynanacak.

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