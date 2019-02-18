Bruno Genesio: ''Messi'yi durdurmak imkansız!''

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacakmaçı öncesi Lyon Teknik Direktörü'danaçıklamaları geldi.Zorlu maç öncesi konuşan Genesio, ''Messi'yi durdurmak imkansız. Messi ne düşünüyorsa onu yapabilen bir futbolcu. O bir dahi. Organize savunma yapıp etkisini biraz olsun düşürmeye çalışacağız. Ama iyi bir günündeyse onun durdurulamaz olduğunu biliyoruz. Manchester City'e yaptığımız savunmayı yapacağız ama Messi'yi yavaşlatmanın çok zor olduğunu biliyoruz.'' sözlerini kullandı.Lyon ile Barcelona, Salı günü TSİ 23:00'da Fransa'da karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 13 Mart tarihinde İspanya'da oynanacak.