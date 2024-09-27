Bruno Genesio'dan fikstür tepkisi

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fransız ekibinin fikstürü için serzenişte bulundu.

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Bruno Genesio'dan fikstür tepkisi
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27 Eylül 2024 21:16
Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fransız ekibinin fikstürü için açıklama yaptı.

Genesio, ekim ayının sonlarında çıkacakları 3 deplasman maçı için "Kibar kalmak istiyorum, kötü konuşmak istemiyorum ama çok kısa sürede 3 deplasman maçına çıkacağız. Bu fikstür tam bir skandal." ifadelerini kullandı.

Lille, milli ara sonrası 18 ekim'de Monaco, 23 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, ve 26 Ekim'de Lens ile ligde karşılaşacak.

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