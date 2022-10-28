Bruno Genesio: 'Bir aptal varsa o benim'

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 öne geçmelerine karşın Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Rennes'de teknik direktör Bruno Genesio, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İki maçta da Fenerbahçe'nin geri dönüşleri sorulan Genesio, "Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu" dedi.



Takımın kaptanlarından Benjamin Bourigeaud'in "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız!" sözlerini de yorumlayan Genesio, "Teknik direktör benim, kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa, öncelikle o benim." ifadelerini kullandı.



Genesio, "Çok küçük ayrıntılar bazen çok önem kazanabiliyor. Kazanabilirdik ama çok küçük ayrıntılar yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum. Daha kararlı olabilirdik. Grup liderliğini şimdiden tahmin etmek zor. Çok güç, son maçı bekleyeceğiz. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.



