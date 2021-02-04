Bruno Fernandes tarihin en iyi devre arası transferi seçildi

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, yapılan BBC anketinde Premier Lig tarihinin en iiy devre arası transferi seçildi.



Oylamaya katılan yüz binlerce kişinin oylaması sonucu İngiltere devlet televizyonu BBC'nin internet kullanıcıları %31'lik oy oranıyla Bruno Fernandes'i zirveye taşıdı. Ayno oylamada Liverpoollu Virgil Van Dijk %26 ile ikinci, 2006'da Manchester United'ın transfer ettiği Nemanja Vidic ise 3. sırayı aldı.



Haberin ardından yapılan bilgilendirmede Bruno Fernandes'in transferinin ardından Manchester United'ın oynadığı tüm maçlarda rakiplerinden daha fazla puan topladığı rakamlar ortaya kondu.



Bruno Fernandes geçen sezonun devre arasında Sporting Lizbon'dan 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edlmşt.



Fernandes bu sezon Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 12 gol 10 asistlik performans sergileyerek yüksek formunu sürdürüyor.



