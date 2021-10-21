Bruno Fernandes: 'Solskjaer'e inanıyoruz'

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, son dönemde basında takımdan gönderileceği konuşulan teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili konuştu.



Teknik adamlarına inandıklarını söyleyen Fernandes, "Tabii ki onun arkasındayız, bu açık. O bizim teknik direktörümüz, onun fikirlerini destekliyoruz ve bunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



Solskjaer'in kendilerine söyledikleri şeyleri yapmak zorunda olduklarını söyleyen yıldız orta saha, "Ona saygı göstermek zorundayız. 3 yıldır burada ve önemli bir gelişme kaydettik. Hala bir şey kazanamadık ancak bu takım gelişmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.



Bu sezon İngiliz ekibiyle toplamda 12 maça çıkan Fernandes, 4 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu.





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