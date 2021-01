Bruno Fernandes: 'Ronaldo ve Messi bambaşka'

Manchester United süper yıldızı Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar'daki performansı ve Messi-Ronaldo ikilisi üzerine konuştu.



2020 Ocak'ta United'a katılan Portekizli oyuncu, bu süreçte inanılması güç istatistikler yakaladı ve önemli maçlarda takımını kurtardı.



26 yaşındaki orta saha oyuncusu açıklamasında; "Hayatta her şey geliştirilebilir. Hiçbir şeyde en kötü ya da en iyi olamazsınız. En kötü olmak zor çünkü gelişmek için zamanınız vardır. En iyi olmak da zor çünkü yine gelişmek için zamanınız vardır." sözlerini sarf etti.



"BÖYLESİ DAHA GELMEZ"



Bruno Fernandes Messi-Ronaldo ikilisi için; "Messi ve Ronaldo'ya bakarsınız, her sene geliştiklerini görürsünüz. Herkes imkansız olduğunu söylüyor ama her sezon daha iyi oluyorlar. 11 yıldır ikisi Ballon D'or için savaşıyor ve böyle bir şey futbol tarihinde bir daha olmayacak. Cristiano ile de milli takımda beraber oynama şansı yakalıyorum. Kaybettiğinde gelişmesi gerektiğini biliyor." dedi.



Portekizli oyun kurucu United'a katıldıktan sonra çıktığı 45 maçta 26 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.