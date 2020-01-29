Bruno Fernandes, Manchester United yolcusu

İngiliz devi Manchester United, uzun süredir transfer gündeminde olan Bruno Fernandes ile anlaştı. Manchester United, Sporting Lizbon'da forma giyen orta saha oyuncusu için 55 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.
Manchester United ayrıca 25 milyon euroluk bonusların da olduğu anlaşma ile Bruno Fernandes'e toplam 80 milyon euro bonservis ödeyebilir.
Sporting Lizbon'da harika bir performans gösteren orta saha oyuncusu 2018/2019 sezonunda 53 maçta takımına 32 gol-18 asistlik katkı sağlamıştı. Bruno Fernandes 2019/2020 sezonunda ise çıktığı 28 maçta 15 gol-14 asistlik katkı sağladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Manchester United ayrıca 25 milyon euroluk bonusların da olduğu anlaşma ile Bruno Fernandes'e toplam 80 milyon euro bonservis ödeyebilir.
Sporting Lizbon'da harika bir performans gösteren orta saha oyuncusu 2018/2019 sezonunda 53 maçta takımına 32 gol-18 asistlik katkı sağlamıştı. Bruno Fernandes 2019/2020 sezonunda ise çıktığı 28 maçta 15 gol-14 asistlik katkı sağladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın