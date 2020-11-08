Bruno Fernandes Başakşehir yenilgisini unutamadı

Manchester Unitedlı Bruno Fernandes, Everton karşısında aldıkları galibiyetin ardından yaptığı açıklamada Başakşehir yenilgisinden bahsetti.



Portekizli oyuncu Everton maçını kazandıkları için duyduğu mutluluğu anlatırken Başakşehir karşısında aldıkları yenilgiden sonra toparlanmak adına önemli bir sınav verdiklerinden bahsetti.



Bruno Fernandes'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"İstanbul'da kaybettikten sonra yeniden geri dönmemiz zordu. Everton karşısında kazanmak zorundaydık ve bunu başardık. Sahada herkes ne yapacağını bildiği zaman kazanma ihtimali de yükseliyor. Kendimize güvenince kazanabildiğimizi gösterdik."



