Bruno Fernandes: 'Arjantinli hakemin olması skandal'

Portekiz'in yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, Fas'a elendikleri maçın ardından ağır hakem eleştirisi yaptı.



Fernandes maçı çeyrek finaldeki bir başka ülkenin vatandaşı olan hakemin yönetmesini anlamadıklarını söyleyerek, "Bu maçı Arjantinli bir hakemin yönetmesi kabul edilemez. Dün Messi'nin söylediklerin den sonra bir Arjantinli'nin gelip bu maçı yönetmesi de kabul edilemez. Dünya Kupası'nın açık ara en kötü hakemi bizim maçtaydı." diyerek tepkisini ortaya koydu.



"Kupayı Arjantin'e verebilirler" diyerek tepkisini gösteren Bruno Fernandes, Portekiz Federasyonu yetkililerinin müdahalelerine rağmen 'Artık yeter' diyerek şu sözleri kullandı, "İkinci yarıda 8 dakika uzatma oldu, ne oldu da 8 dakika oldu bilmiyoruz. İspanya turnuva dışında bırakıldığı için sanırım bizi de dışarıda bırakmak istediler. En az 15-20 dakika uzatma olmalıydı. Hala kupada olan bir ülkeden hakemin olması, bir Portekizli hakemin de olmaması çok ilginç. Burada maç yöneten hakemler Şampiyonlar Ligi seviyesinde bile değil" açıklamasını yaptı.



