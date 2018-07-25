Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Benfica ile eşleşeniçin, bir dönem sarı-lacivertli ekipte de oynayandeğerlendirmelerde bulundu.Porto formasıyla uzun yıllar Benfica'ya karşı da forma giymiş olan Bruno Alves, Benfica'nın çok güçlü olduğunu dile getirdi.Benfica'nın kadrosunu bu transfer döneminde güçlendirdiğini söyleyen Bruno Alves,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında Benfica ile deplasmanda karşıaşacak. 7 Ağustos'taki ilk maçın arından rövanş 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.