Bruno Alves'in koronavirüs testi pozitif

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncularından Bruno Alves'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Bruno Alves'in koronavirüs testi pozitif
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20 Ekim 2020 15:38
İtalya Ligi takımlarından Parma'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski defans oyuncusu Bruno Alves'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Hafta sonu Udinese deplasmanda forma giyemeyen 35 yaşındaki Portekizli futbolcu hakkında açıklama yapan menajeri Oscar Damiani, "Bruno iyi, test sonucu pozitif ama durumu asemptomatik." dedi.

Bruno Alves ile ilgili açıklamalarına devam eden Oscar Damiani "Onun gibi sağlam bir sporcuya bile koronavirüs bulaşabiliyorsa, hepimiz dikkatli olmalıyız. 30 yıllık kariyerim boyunca Bruno Alves gibi bir profesyonel gerçekten görmedim. Bruno oldukça güçlü, kısa sürede koronavirüsü yener" diye konuştu.



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