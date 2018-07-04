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Bruno Alves'e yine Parma yolu gözüktü

Bruno Alves'in kulübü Rangers'dan ayrılıp bir dönem formasını giydiği Serie A ekibi Parma'ya dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bruno Alves'e yine Parma yolu gözüktü
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04 Temmuz 2018 14:23
Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Bruno Alves'in kulübü Rangers'dan ayrılıp bir dönem formasını giydiği Serie A ekibi Parma'ya dönmesi bekleniyor.

Alves'in yakın zaman içinde imza atıp sağlık kontrolünden geçip İtalya'ya gitmesi bekleniliyor. Kontratında bir yıl daha olan Bruno Alves için, Rangers ekibi bu transferden bonservis ücreti alacak.

Kasım ayında 37 yaşına girecek olan Alves, 2016-17 sezonunda Cagliari takımı ile Serie A'da 36 maça çıkmıştı. Rangers için ise geçen sezon, sakatlığına rağmen 25 maça çıkmıştı.

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