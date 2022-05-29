Bruno Alves, teknik direktör oluyor

Yunan basını, Apollon Smyrnis ile kontratı biten Bruno Alves'in futbol kariyerine nokta koyacağını ve AEK Atina'nın teknik direktörü olacağını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bruno Alves, teknik direktör oluyor
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29 Mayıs 2022 18:16
Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves, teknik direktör oluyor.

Yunan basınında yer alan habere göre, Apollon Smyrnis ile sözleşmesi sona eren Alves, futbol kariyerine nokta koyacak. Ancak Portekizli isim, Yunanistan'da kalmaya devam edecek ve AEK Atina'nın yeni teknik direktörü olacak.

40 yaşındaki Bruno Alves, kariyerinde 2004-2005 sezonunda Porto'dan kiralık olarak AEK Atina'da ter dökmüştü.

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