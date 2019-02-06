Bruno Alves: 'Cristiano Ronaldo kızgın çünkü...'

bir dönem forma giyen Parma'nın savunma oyuncusu, vatandaşıhakkında önemli açıklamalar yaptı."Umarım Ronaldo hep mutlu olur. Nereden buraya geldiğini, ne kadar savaştığını biliyorum. Sahip olduğu her şeyi hak ediyor."Ronaldo ile 11 senedir milli takımda birlikteyiz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onu oyuncu ve insan olarak çok iyi tanıyorum. Gülmeyi çok seviyor ve herkes için neşe kaynağı oluyor.""Ronaldo, Ballon d'Or'u kazanamadığı için kızgın. Çünkü bunu hak etmişti. Ancak kazanmaması, onu bu yıl daha da motive edecektir."