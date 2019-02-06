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Bruno Alves: "Cristiano Ronaldo kızgın çünkü..."

Parma'nın Portekizli stoperi Bruno Alves, Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülünü kazanmadığı için kızgın olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bruno Alves: 'Cristiano Ronaldo kızgın çünkü...'
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06 Şubat 2019 01:01
Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Parma'nın savunma oyuncusu Bruno Alves, vatandaşı Cristiano Ronaldo hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Bruno Alves'in açıklamaları;

"Umarım Ronaldo hep mutlu olur. Nereden buraya geldiğini, ne kadar savaştığını biliyorum. Sahip olduğu her şeyi hak ediyor."

RONALDO NEŞE KAYNAĞI

Ronaldo ile 11 senedir milli takımda birlikteyiz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onu oyuncu ve insan olarak çok iyi tanıyorum. Gülmeyi çok seviyor ve herkes için neşe kaynağı oluyor."

KAZANAMADIĞI İÇİN KIZGIN

"Ronaldo, Ballon d'Or'u kazanamadığı için kızgın. Çünkü bunu hak etmişti. Ancak kazanmaması, onu bu yıl daha da motive edecektir."

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