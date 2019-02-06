Bruno Alves: 'Cristiano Ronaldo kızgın çünkü...'

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Parma'nın savunma oyuncusu Bruno Alves, vatandaşı Cristiano Ronaldo hakkında önemli açıklamalar yaptı.
İşte Bruno Alves'in açıklamaları;
"Umarım Ronaldo hep mutlu olur. Nereden buraya geldiğini, ne kadar savaştığını biliyorum. Sahip olduğu her şeyi hak ediyor."
RONALDO NEŞE KAYNAĞI
Ronaldo ile 11 senedir milli takımda birlikteyiz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onu oyuncu ve insan olarak çok iyi tanıyorum. Gülmeyi çok seviyor ve herkes için neşe kaynağı oluyor."
KAZANAMADIĞI İÇİN KIZGIN
"Ronaldo, Ballon d'Or'u kazanamadığı için kızgın. Çünkü bunu hak etmişti. Ancak kazanmaması, onu bu yıl daha da motive edecektir."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Bruno Alves'in açıklamaları;
"Umarım Ronaldo hep mutlu olur. Nereden buraya geldiğini, ne kadar savaştığını biliyorum. Sahip olduğu her şeyi hak ediyor."
RONALDO NEŞE KAYNAĞI
Ronaldo ile 11 senedir milli takımda birlikteyiz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onu oyuncu ve insan olarak çok iyi tanıyorum. Gülmeyi çok seviyor ve herkes için neşe kaynağı oluyor."
KAZANAMADIĞI İÇİN KIZGIN
"Ronaldo, Ballon d'Or'u kazanamadığı için kızgın. Çünkü bunu hak etmişti. Ancak kazanmaması, onu bu yıl daha da motive edecektir."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın