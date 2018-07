Bruma'dan Galatasaray'a transfer yanıtı!

transfer olan ve geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da geçiren, alman basınına açıklamalarda bulundu.Galatasaray'a geri dönme ihtimalini değerlendiren Bruma, "Bu, benim konum değil. Galatasaray büyük bir kulüp ve beni geri istediklerini söylediler. Kulüp her zaman kalbimde olacak ancak geçtiğimiz birkaç yılda çok fazla kiralandım, farklı takımlarda oynadım. Şu an burada kalıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Dünya Kupası'nda yer almaması hakkında konuşan Portekizli yıldız, "Dünya Kupası'nda katılmadığım için hayal kırıklığı uğradım. İyi bir sezon geçirdiği ve turnuvada olabileceğimi düşünmüştüm. Maalesef olmadı. Şu an sadece Leipzig'e yoğunlaştım. Hedefim 2020'de yer almak" dedi.Bruma, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi için ise "Ona hayranım. Son derece iddialı bir oyuncu. Daha fazla kupa kazanmak istiyor. İyi anlaşıyoruz ancak milli takım dışında çok az konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.