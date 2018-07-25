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Bruma'dan Galatasaray'a transfer yanıtı!

Leipzig'te forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma, Türkiye'ye dönme ihtimali hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bruma'dan Galatasaray'a transfer yanıtı!
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25 Temmuz 2018 00:34
Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan ve geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da geçiren Bruma, alman basınına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BENİ İSTEDİ ANCAK..."

Galatasaray'a geri dönme ihtimalini değerlendiren Bruma, "Bu, benim konum değil. Galatasaray büyük bir kulüp ve beni geri istediklerini söylediler. Kulüp her zaman kalbimde olacak ancak geçtiğimiz birkaç yılda çok fazla kiralandım, farklı takımlarda oynadım. Şu an burada kalıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Dünya Kupası'nda yer almaması hakkında konuşan Portekizli yıldız, "Dünya Kupası'nda katılmadığım için hayal kırıklığı uğradım. İyi bir sezon geçirdiği ve turnuvada olabileceğimi düşünmüştüm. Maalesef olmadı. Şu an sadece Leipzig'e yoğunlaştım. Hedefim 2020'de yer almak" dedi.

RONALDO YORUMU

Bruma, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi için ise "Ona hayranım. Son derece iddialı bir oyuncu. Daha fazla kupa kazanmak istiyor. İyi anlaşıyoruz ancak milli takım dışında çok az konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.

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