Bruma'dan Galatasaray itirafları

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma, sarı kırmızılı takımda oynadığı günleri ve yaşadıkları ile ilgili itiraflarda bulundu.



Bruma röportajında Galatasaray'da hayran olduğu Drogba ve Sneijder ile birlikte oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Galatasaray'da Drogba ve Sneijder ile takım arkadaşı olma şansına eriştim. Her gün onlarla idman yapmak kolay değildi. Ben o zamanlar çocuktum, topu onlara ulaştırmaya çalışıyordum. İlk 2 ay büyük baskı yaşadım" diye konuştu.



Galatasaray'da uzun süre sakatlık yaşadığı dönem ise kariyerinin en kötü zamanı olarak dile getirerek, "Kariyerimin en kötü anı Galatasaray'daki ilk yılımda yaşadığım diz sakatlığım oldu. 2013'te bağlarımı yırttım ve neredeyse 7 ay oynayamadım." açıklamasını yaptı.



Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile ilgili görüşlerinse ise Bruma, "Drogba çok iyi bir insan, doğuştan şakacı ve çok eğlenceli. Sneijder daha farklıydı, daha sakindi. Eğlenmekten çok hoşlanmazdı" sözlerini kullandı.



