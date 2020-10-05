Bruma, resmen Olympiakos'a transfer oldu!

Portekizli kanat oyuncusu Bruma, PSV'den Olympiakos'a kiralandı.

Haber; Sporx.com
Bruma, resmen Olympiakos'a transfer oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2020 16:37
Olympiakos, PSV Eindhoven'dan Armindo Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı.

Olympiakos resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"25 yaşındaki Portekizli oyuncu, PSV Eindhoven'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Sporting Lizbon altyapısından yetişen Bruma, sırasıyla Galatasaray, Gaziantep, Real Sociedad ve Leipzig formaları giymiş, ardından 2019'da Eindhoven'a gitmiştir.

Bruma, Portekiz'de yetişmesinin yanısıra Gine-Bissau kimliği taşımaktadır. Yeni transferimiz 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Süper Kupa başarılının tamamını Türkiye'de yaşamıştır."

7 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da sahibi oldu.

25 yaşındaki oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e gitmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için