Bruma PSV'de kalmaya karar verdi

PSV forması giyen kanat oyuncusu Armindo Bruma, gelecek sezon takımının başarısı için ter dökmeye devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Bruma PSV'de kalmaya karar verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2020 15:40
Hollanda kulübü PSV'nin formasını giyen Bruma, 2020/2021 sezonunda da takımı ile mücadeleye devam etmek istiyor.

Transferde adı Fenerbahçe ile de anılan genç kanat oyuncusu, Velez Sarsfield'den dönen Maximiliano Romero'ya formasını kaptıracağı konusundaki endişelere rağmen kendisine güveniyor.

Hollanda basınının iddiasına göre; Joel Piroe'nin de dahil olduğu forma rekabetinde Bruma takımdan ayrılması hakkında endişelenmiyor.

PSV, Romero için 10 milyon avroluk bir bonservis bedeli ödemesine rağmen geçtiğimiz dönemlerde beklediği katkıyı göremedi. Hollanda ekibi yeni sezonda genç oyuncuya yaptığı yatırımın karşılığını almayı umuyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için