Bruma PSV'de kalmaya karar verdi

Hollanda kulübü PSV'nin formasını giyen Bruma, 2020/2021 sezonunda da takımı ile mücadeleye devam etmek istiyor.



Transferde adı Fenerbahçe ile de anılan genç kanat oyuncusu, Velez Sarsfield'den dönen Maximiliano Romero'ya formasını kaptıracağı konusundaki endişelere rağmen kendisine güveniyor.



Hollanda basınının iddiasına göre; Joel Piroe'nin de dahil olduğu forma rekabetinde Bruma takımdan ayrılması hakkında endişelenmiyor.



PSV, Romero için 10 milyon avroluk bir bonservis bedeli ödemesine rağmen geçtiğimiz dönemlerde beklediği katkıyı göremedi. Hollanda ekibi yeni sezonda genç oyuncuya yaptığı yatırımın karşılığını almayı umuyor.



