Bruma, Portekiz Milli Takımı'nın geniş havuzunda!

Bruma'nın ocakta 4.2 milyon Euro'ya bonservisi alındı ve aniden Braga'ya kiralandı. Burada küllerinden doğan 28 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in geniş kadro havuzuna dahil edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bruma, Portekiz Milli Takımı'nın geniş havuzunda!
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10 Mart 2023 10:30
Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma'nın, teknik direktör Jorge Jesus'un yıldızlarından biri olacağı düşünülüyordu. Ancak Bruma, sezonun ilk yarısında sadece 5 maça çıktı, TFF'ye bildirilen son listede de adı yer almadı.

Bu nedenle sezonun ilk yarısını takımla idman yaparak geçiren Portekizli futbolcunun hedefi, sezonun ikinci bölümü için Jesus'a kendisini kabul ettirmekti. Tam bu sırada, ara transfer döneminde Bruma'nın bonservisi, 4.2 milyon Euro'ya erkenden alındı.

ROBERTO MARTINEZ TAKİPTE

Yıldız futbolcunun kadroya gireceği düşünülürken, tam tersi bir gelişme oldu ve ülkesindeki önemli takımlardan Braga'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

Bruma, Braga'da adeta küllerinden doğdu. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni takımında ligde 5 maçta rakip fileleri 3 kez salladı.

Yükselen performansının ardından da Portekiz Milli Takımı'nın yeni hocası Roberto Martinez'in, Bruma'yı izlemeye başladığı ve onu, Milli Takım'ın geniş kadro havuzuna dahil ettiği bilgisine ulaşıldı. 

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