Bruma, Portekiz'i sallıyor

Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Armindo Bruma, Portekiz'i sallıyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bruma, Portekiz'i sallıyor
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05 Ekim 2023 17:27
Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Armindo Bruma, performansıyla dikkat çekiyor.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Portekiz temsilcisinde çıktığı 12 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

Bruma, 6 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 2 kez gol pası verdi.

Portekizli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak formasını giydiği Braga'da 21 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Braga, Fenerbahçe'den geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Bruma'yı yaz aylarında 6.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

MİLLİ TAKIM'A ALINMASI BEKLENİYOR

Bruma'nın, Braga altında gösterdiği performansla Portekiz Milli Takımı'nın Slovakya ve Bosna Hersek ile oynayacağı maçlarında kadrosunda yer alması bekleniyor.

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