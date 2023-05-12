Bruma'nın menajeri: "Sezon sonunda F.Bahçe'ye dönecek"

Fenerbahçe'nin Braga'ya kiraladığı Bruma'nın menajeri Catio Balde, oyuncusunun geleceğiyle ilglili konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Bruma'nın menajeri: 'Sezon sonunda F.Bahçe'ye dönecek'
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12 Mayıs 2023 12:22
Fenerbahçe'de sezonun en tartışmalı transferi Bruma oldu.

PSV'den kiralanan Portekizli kanat oyuncusu, ilk yarıda TFF'ye bildirilen listeye alınmadı. Ardından ocakta bonservisi 4 milyon 250 bin Euro ödendi ve hemen ardından Braga'ya kiralandı.

28 yaşındaki futbolcu, yeni takımındaki performansıyla büyük beğeni topladı. Braga'nın, anlaşma gereği satın alma opsiyonu olduğu öne sürülmüştü. Ancak Bruma'nın menajeri Catio Balde, Record'a verdiği röportajda, "Bruma'nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaya göre oyuncum, sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda" ifadelerini kullandı. 

 
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