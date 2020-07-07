Bruma için Galatasaray cevabı

Bruma'nın menajeri son günlerde artan Galatasaray'a transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; psv.nl
Bruma için Galatasaray cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2020 20:32
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun zorunlu ayrılığı sonrası transfer çalışmaları sezon bitmeden başladı. Sarı-Kırmızılıların adı eski oyuncusu Bruma ile yeniden anılmaya başlandı.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Catio Balde ise; transfer için herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti.

Balde yaptığı açıklamada; "Bu iddialar sadece bir dedikodu. Kimseyle görüşmedik." dedi.

Bruma daha önce de Ocak transfer döneminde Galatasaray gündemine gelmişti.

PSV Eindhoven'de forma giyen kanat oyuncusu bu sezon, takımı ile 18 lig maçına çıktı. Portekizli Bruma, bu maçlarda takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için