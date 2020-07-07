Bruma için Galatasaray cevabı

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun zorunlu ayrılığı sonrası transfer çalışmaları sezon bitmeden başladı. Sarı-Kırmızılıların adı eski oyuncusu Bruma ile yeniden anılmaya başlandı.



25 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Catio Balde ise; transfer için herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti.



Balde yaptığı açıklamada; "Bu iddialar sadece bir dedikodu. Kimseyle görüşmedik." dedi.



Bruma daha önce de Ocak transfer döneminde Galatasaray gündemine gelmişti.



PSV Eindhoven'de forma giyen kanat oyuncusu bu sezon, takımı ile 18 lig maçına çıktı. Portekizli Bruma, bu maçlarda takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



