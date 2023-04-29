Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Braga ile Portimonense karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Braga 4-1 kazandı.



Braga'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Abel Ruiz, 32. dakikada Iuri Medeiros, 38. dakikada Sikou Niakate ve 67. dakikada Ricardo Horta kaydetti.



Braga'nın ilk golünde asisti Fenerbahçe'nin kiraladığı Bruma yaptı. Maça ilk 11'de başlayan Bruma, 81. dakikada oyundan çıktı.



Braga, bu galibiyetle birlikte puanını 71'e yükseltti ve lider Benfica ile puan farkını 1 maç fazlasıyal 3 puana indirdi.. Portimonense ise 33 puanda kaldı.



Braga, gelecek hafta Benfica'ya konuk olacak. Portimonense ise Casa Pia deplasmanına gidecek.





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