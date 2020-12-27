Brugge'den Türkiye'ye transfer: Krmencik

Belçika'da Brugge forması giyen Michael Krmencik'in adı Türkiye devleriyle anılıyor. Çekya'da iSport'un haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, forvet oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti.



2023 yılına kadar Club Brugge'le sözleşmesi bulunan oyuncunun, takımıyla arasındaki bağlar kopmak üzere ve ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.



KİRALAMA TEKLİFİ



Beşiktaş'ın Çek forvet oyuncusunu 1.5 yıllığına kiralamak için kulübüne teklif götürdüğü belirtildi. Krmencik'in teklifi kabul etmesi durumunda Ocak ayında devre arasında İstanbul'da olacağı da vurgulandı.



Haberde ayrıca 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu ve menajeriyle temasa geçtiği ifade edildi.



27 yaşındaki Çek forvet, bu sezon takımıyla çıktığı 12 resmi maçta, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



