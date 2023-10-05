Brugge, Norveç'te kazandı!

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı D Grubu'nda Club Brugge deplasmanda Bodo/Glimt'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brugge, Norveç'te kazandı!
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05 Ekim 2023 21:45
UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Bodo/Glimt ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Club Brugge, Aspmyra deplasmanında oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada Hans Vanaken attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge, 4 puana yükseldi. Bodo/Glimt 1 puanda kaldı.

Club Brugge, grubun bir sonraki maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak. Bodo/Glimt sahasında temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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