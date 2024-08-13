Brugge, De Cuyper'in sözleşmesini uzattı

Club Brugge, 23 yaşındaki futbolcusu Maxim De Cuyper ile nikah tazeledi.



Belçika temsilcisi, De Cuyper'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



Club Brugge'nin altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, A Takım'da çıktığı 63 maçta 5 gol attı ve 15 asist yaptı.



Belçikalı sol bekin güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU