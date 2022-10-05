Brugge, Atletico'ya sahasında göz açtırmadı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Club Brugge, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.



Jan Breydel Stadı'nda oynanan maçı Club Brugge kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı ve 3'te 3 yapmayı başardı.



Club Brugge maçın 36. dakikasında Sowah ile 62. dakikasında Jutgla'nın golleriyle maçı kazanırken Atletico, 76'da Griezmann'ın penaltısını gole çeviremedi ve sahadan boyunu bükük ayrıldı.



Bu sonuçla Club Brugge 3 maçta gol yemeden 9 puana yükselirken Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

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