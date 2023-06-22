Bruce Brown, bu yaz Denver'dan ayrılabilir

Denver Nuggets'ın serbest oyuncu döneminde Bruce Brown'ı kaybedebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bruce Brown, bu yaz Denver'dan ayrılabilir
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22 Haziran 2023 15:19
Denver Nuggets'ın serbest oyuncu döneminde Bruce Brown'ı kaybedebileceği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, konuk olduğu The Pat McAfee Show'da bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacak olan Brown'ın, Denver ile yeniden sözleşme imzalamayabileceğini söyledi:

"Denver Nuggets'ın serbest oyuncu döneminde Bruce Brown'ı kaybetme olasılığı çok yüksek. Kontratındaki takım opsiyonunu reddetmişti. (Koç Michael) Malone onun aklını çelmeye çalışacaktır fakat Bruce Brown serbest bir oyuncu olarak Denver'ın ona verebileceğinden çok daha fazlasını kazanabilecek bir konumda. İşin asıl zor kısmı da bu."

Sezonda 11.5 sayı, 4.1 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamış olan Brown, sene boyunca Nuggets için çok önemli bir rol oynamış; yalnızca şutör olarak değil, aynı zamanda ligin en iyi dış oyuncularından bazılarını savunabilen kaliteli bir oyuncu olarak da katkı sağlamıştı.

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