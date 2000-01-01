"Brown'ın, Philly koçu olmaya devam etmesi 'zor'" iddiası

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Brett Brown'ın önümüzdeki sezon Philadelphia 76ers koçu olarak işine devam etme konusu "pek olası" gözükmüyor.



Brown, 2013'ten beri Sixers'ın başantrenörü ve 178-314'lük bir normal sezon serisine sahip.



Wojnarowski, Brown'ın geleceğiyle ilgili bir kararın yakında verilebileceğini ekledi.



Lig kaynaklarının Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e aktardığına göre, Sixers'ın önümüzdeki günlerde Brown ile yollarını ayırması bekleniyor.



Haynes, Brown ve oyuncuları arasında bir güven eksikliği olduğunu ve bu durumun, soyunma odasını asla tam olarak sorumlu tutamayacağını belirtti.



Sixers, playoffların ilk turunda Boston Celtics tarafından süpürülmüştü.



