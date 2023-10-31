NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 11 karşılaşmayla devam etti.



BULLS 112-105 PACERS



Chicago Bulls, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 112-105 mağlup etti.



Nikola Vucevic 24 sayı, 17 ribaund ve 3 asistle sezonun en iyi performansını sergiledi. Zach LaVine 23 sayı, 5 ribaund ve 5 ribaundla oynarken, DeMar DeRozan maçı 20 sayı ve 4 asistle tamamladı.



Myles Turner 20 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 2 blokla Pacers'a liderlik etti. Tyrese Haliburton ise 19 sayı, 13 asist, 5 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.



CELTICS 126-107 WIZARDS



Boston Celtics, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 126-107 devirdi.



Jaylen Brown 36 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Jayson Tatum ise 33 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydetti.



Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle Wizards'ın en skorer ismi oldu. Deni Avdija, Jordan Poole ve Tre Jones 11'er sayı buldular.



NETS 133-121 HORNETS



Brooklyn Nets, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 133-121 yendi.



Nets'e Cam Thomas 33 sayıyla liderlik etti. Ben Simmons 11 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle triple-double'a yaklaşırken, Mikal Bridges 24 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Hornets'ta Terry Rozier 23 sayı ve 9 asistle mücadele etti. LaMelo Bell kötü bir şut gecesi geçirdi (3/12) ve 22 dakikada sadece 8 sayı bulabildi. Brandon Miller ise benchten gelerek 22 sayı ve 9 ribaund kaydetti.



HAWKS 127-113 TIMBERWOLVES



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Minnesota Timberwolves'u 127-113 mağlup etti.



Anthony Edwards, Timberwolves'a 31 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 1 top çalmayla liderlik etti. Karl-Anthony Towns 16 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Rudy Gobert 14 sayı ve 13 ribaundla double-double yaptı.



Dejounte Murray 41 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla Hawks'ın en skorer ismi oldu. Trae Young ise 24 sayı, 8 asist, 1 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı.



TRAIL BLAZERS 99-91 RAPTORS



Portland Trail Blazers, Scotiabank Arena'da Toronto Raptors'ı 99-91 devirdi.



Trail Blazers'ta Jerami Grant 22 sayı ve 6 ribaundla oynarken, Malcolm Brogdon 21 sayı, 5 asist ve 3 ribaund kaydetti. Deandre Ayton 10 sayı ve 23 ribaundlık double-double'ının yanında 2 de blok yaptı.



Scottie Barnes ve Pascal Siakam, Raptors'aa 20'şer sayıyla liderlik ettiler. Dennis Schröder ve OG Anunoby ise 10'ar sayıyla maçı tamamladılar.



WARRIORS 130-102 PELICANS



Golden State Warriors, Smoothie King Center'da New Orleans Pelicans'ı 130-102 mağlup etti.



Stephen Curry 42 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla Warriors'ın en etkili ismiydi. Moses Moody, Trayce Jackson-Davis ve Chris Paul ise 13'er sayı kaydettiler.



Pelicans'ta CJ McCollum ve Zion Williamson 19'ar sayıyla takıma liderlik ettiler. Jordan Hawkins ise 14 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.



BUCKS 122-114 HEAT



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Miami Heat'i 122-114 devirmeyi başardı.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 1 blokla takımına liderlik etti. Damian Lillard ise 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.



Heat'te Tyler Herro 35 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla maçın en skorer ismiydi. Duncan Robinson benchten gelip 15 sayı kaydederken, Jimmy Butler 13 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı.



THUNDER 124-112 PISTONS



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Detroit Pistons'ı 124-112 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla Thunder'a liderlik etti. Josh Giddey 21 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla onu izlerken, Jalen Williams 19 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Jaden Ivey, benchten geldiği 19 dakikada 20 sayı, 2 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Pistons'a liderlik etti. Cade Cunningham ise 17 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle oynadı.



MAVERICKS 125-110 GRIZZLIES



Dallas Mavericks, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 125-110 yıktı.



Luka Doncic 35 sayı, 12 ribaund ve 12 asistlik triple-double'ı ile (kariyerinin 58'incisi) Mavs'e liderlik etti. Derrick Jones Jr. 22 sayı ve 4 ribaundla oynarken, Tim Hardaway ise 21 sayı ve 5 ribaundla oynadı.



Jaren Jackson ve Desmond Bane 30'ar sayıyla Grizzlies'e liderlik eden isimler oldular. Marcus Smart 23 sayı, 5 ribaund, 9 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Grizzlies adına başka hiçbir oyuncu çift haneli skor üretemedi.



NUGGETS 110-102 JAZZ



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Utah Jazz'i 110-102 mağlup etti.



Nuggets'a 12/16 şut isabetiyle 27 sayı, 10 ribaund, 11 asist ve 2 blok kaydeden ve kariyerinin 107'nci triple-double'ını yapan Nikola Jokic liderlik etti. Aaron Gordon ise 10/12 şut isabetiyle 21 sayı, 7 ribaund ve 2 asist kaydetti.



Jazz'de Lauri Markkanen 27 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle oynarken, Walker Kessler 11 şutunun 10'unda isabet bularak maçı 22 sayı ve 13 ribaundla tamamladı.



LAKERS 106-103 MAGIC



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Orlando Magic'i 106-103 mağlup etmeyi başardı.



Lakers'ta D'Angelo Russell 28 sayı, 2 ribaund ve 8 asistle takımın en skorer ismi olurken, Anthony Davis 26 sayı, 19 ribaund, 5 asist ve 3 blokla oynadı. LeBron James 19 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile, Austin Reaves ise 11 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele etti.



Magic'in en skorer ismi, benchten gelerek 17 sayı, 3 ribaund ve 3 asist kaydeden Gary Harris oldu. Franz Wagner 16 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla ilk beşe liderlik ederken, Jalen Suggs 15 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle, Markelle Fultz ise 14 sayı, 4 ribaund, 8 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.



