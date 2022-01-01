Brown: "Tatum'la beraber başarılı olabiliriz"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, kendisinin ve Jayson Tatum'ın birlikte oynayarak başarılı olabileceğine inandığını söyledi.



Brown, yakın zamanda Tatum hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Kariyerlerimizin çoğunda birlikte iyi oynamıştık. Geçen yıl beklendiği gibi gitmemişti, ancak bu zorluklar gelişmemize ve daha iyi olmamıza yardımcı olacak. Çok fazla hayal kırıklığı olduğunun farkındayım, ama ikimiz de aynı frekansta olduğumuz sürece sorun yok."



Brown, Boston'ın beklentileri karşılamadığını kabul etse de, Tatum ile işleri tekrar rayına oturtmaya kararlı olduklarını ekledi.



Celtics, Doğu Konferansı'nda 19-21'lik derecesi ile 10'uncu sırada yer alıyor.



